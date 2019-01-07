2019-01-07T18:24:42+03:00
Авто

Фонари на въезде в Воронеж устроили световое представление

Лампы синхронно потухали то с одной, то с другой стороны. Получилось красиво [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Фонари устроили представлениеФонари устроили представлениеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Автомобилист Алексей Закиров поделился в соцсетях любопытным видео с регистратора. Поздним вечером мужчина въезжал в Воронеж со стороны Курского поста ДПС. В этот раз удивили не другие участники движения, а фонари наружного освещения. Они синхронно потухали то с одной стороны дороги, то с другой.

- Рождественский Воронеж встречает нас цветомузыкой! Первый раз такое вижу. Прикольно!, - поделился автомобилист.

Отметим, что подсветка потухала и над пешеходными переходами, что могло спровоцировать ДТП. В комментариях пишут: "Так и разбиться не долго! Представляю, какое напряжение для глаз". Водители отмечают, что видят такую "цветомузыку" в этом месте раза два в неделю.

Въезд в Воронеж с Курской трассы.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp Автор: Алексей Закиров

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