Фонари на въезде в Воронеж устроили световое представление
Автомобилист Алексей Закиров поделился в соцсетях любопытным видео с регистратора. Поздним вечером мужчина въезжал в Воронеж со стороны Курского поста ДПС. В этот раз удивили не другие участники движения, а фонари наружного освещения. Они синхронно потухали то с одной стороны дороги, то с другой.
- Рождественский Воронеж встречает нас цветомузыкой! Первый раз такое вижу. Прикольно!, - поделился автомобилист.
Отметим, что подсветка потухала и над пешеходными переходами, что могло спровоцировать ДТП. В комментариях пишут: "Так и разбиться не долго! Представляю, какое напряжение для глаз". Водители отмечают, что видят такую "цветомузыку" в этом месте раза два в неделю.
Въезд в Воронеж с Курской трассы.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp Автор: Алексей Закиров