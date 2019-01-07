Жительница Воронежа ударила своего знакомого ножом в сердце

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:06:54+03:00

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Нож в сердце - не всегда метафора. В этом убедились сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области, которые вчера, 6 января, получили вызов из Советского района. Когда силовики оказались на пороге квартиры, то увидели страшное...

Все началось, когда 55-летняя женщина и ее 40-летний знакомый решили выпить. В какой-то момент началась ссора. Женщина схватилась за нож и ударила оппонента прямо в сердце. По последним данным, мужчина остался жив.

- Пострадавший воронежец госпитализирован без сознания. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 55-летнюю нападавшую и передали её полиции. Возбуждено уголовное дело, - сообщают в Росгвардии.