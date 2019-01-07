2019-01-07T17:19:09+03:00
Происшествия

В Воронеже прохожие вытащили детей из горящей квартиры через балкон

Их маму удалось вывести через задымленный коридор
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива МЧСФото из архива МЧС
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Сегодня, 7 января, на улице Защитников Родины в микрорайоне Придонской начался пожар. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, в этот момент там находились мама с двумя детьми - девочкой пяти лет и мальчиком одиннадцати лет.

Выбраться из квартиры, заполненной дымом, мешала заклинившая дверь. Семья вышла на балкон и стала звать на помощь.

- Проходившие мимо жильцы соседнего дома Михаил Кастырин и Дмитрий Мелихов бросились на выручку. Вместе с жильцом второго этажа Евгением Шерстяных они выбили дверь, но вывести погорельцев не смогли из-за плотного задымления. Детей пришлось передавать с рук на руки - с балкона третьего этажа мама спускала их вниз на балкон второго, где трое спасителей принимали их. Маму, укутанную в одеяло, уже после спасения детей удалось-таки вывести через горящий коридор, - рассказывают в МЧС.

Пожарные, прибывшие на место, эвакуировали из дома 30 человек и справились с возгоранием за 20 минут. В Главном управлении МЧС сообщили, что рассматривают вопрос о награждении смельчаков.

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