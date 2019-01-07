На этой неделе в Воронеже ждут снегопадов и мороза
Но к выходным столбик термометра поднимется на 10 градусов
В городе царствует настоящая зимаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Первые дни этой недели в Воронеже будут морозными, к выходным существенно потеплеет. Такой прогноз дают специалисты Воронежского гидрометцентра.
Сегодня, 7 января, ночью будет -15. Существенных осадков не ожидается. Завтра, 8 января, днем будет до -13, ночью - до -16. Доставайте шарфы и шапки! Возможен небольшой снег.
Послезавтра, 10 января, в Воронеже резко потеплеет - до -5 днем и -9 ночью. Не обойдется без снега. Ну а 11 января будет еще теплее. -2 днем, -6 ночью. А еще возможен сильный снегопад. Главное при таких перепадах температуры - не простудиться.