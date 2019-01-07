2019-01-07T16:40:16+03:00
Общество

На этой неделе в Воронеже ждут снегопадов и мороза

Но к выходным столбик термометра поднимется на 10 градусов
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
В городе царствует настоящая зимаВ городе царствует настоящая зимаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Первые дни этой недели в Воронеже будут морозными, к выходным существенно потеплеет. Такой прогноз дают специалисты Воронежского гидрометцентра.

Сегодня, 7 января, ночью будет -15. Существенных осадков не ожидается. Завтра, 8 января, днем будет до -13, ночью - до -16. Доставайте шарфы и шапки! Возможен небольшой снег.

Послезавтра, 10 января, в Воронеже резко потеплеет - до -5 днем и -9 ночью. Не обойдется без снега. Ну а 11 января будет еще теплее. -2 днем, -6 ночью. А еще возможен сильный снегопад. Главное при таких перепадах температуры - не простудиться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в воронежском дворике сгорела "Лада"
Фонари на въезде в Воронеж устроили световое представление
Жительница Воронежа ударила своего знакомого ножом в сердце
В Воронеже прохожие вытащили детей из горящей квартиры через балкон
Воронежский вор считал себя невидимым, когда под камерами лез в чужой карман
Воронежцы могут увидеть редкие фотографии семьи Николая II
Тысячи воронежцев приняли участие в рождественском богослужении
С улиц Воронежа увезли 3300 кубометров снега
Самый ужасный дом Воронежа, замеченный Варламовым, наконец расселили
В Воронежской области женщина-таксист помогла задержать угонщика
Над балконами воронежцев нависают гранд-сосульки
Медведев вслед за Петром I подписал указ о создании в Воронеже особой экономической зоны
В Роспотребнадзоре назвали самые плохие родники Воронежа