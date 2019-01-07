Воронежский вор считал себя невидимым, когда под камерами лез в чужой карман

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:50:31+03:00

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41-летняя жительница Новоусманского района выбирала себе всякие приятные мелочи в том самом магазине, что продает все товары по одной цене. Женщина не заметила, как потеряла гораздо больше, чем сэкономила бы на выгодных покупках. У нее пропал кошелек, в котором было 5500 рублей.

Неясно, на что надеялся злоумышленник, ведь камеры видеонаблюдения в магазине исправно работали. Личность подозреваемого быстро выяснили. Мужчину задержали прямо в тот момент, как он пытался совершить еще одну кражу - вынести электроинструмент из строящегося дома.

- 52-летний житель райцентра под тяжестью улик добровольно выдал кошелек. А вот деньги он потратил на личные нужды. Электроинструмент вернули хозяевам, - говорят в полиции. - По факту краж возбуждены уголовные дела.