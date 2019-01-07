Воронежцы могут увидеть редкие фотографии семьи Николая II

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском храме Воронежа (улица Орджоникидзе, 19 Б) проходит выставка фотографий "Семья Николая II. Романовы - царское служение". На ней представлены более восьмидесяти снимков из исторических архивов и личных альбомов семьи последнего государя. Тут отражаются и годы войны, и мирная жизнь: особенности воспитания детей, интересы семьи.

По предварительной записи по телефону 255-10-33 можно попасть на бесплатную экскурсию. Об экспозиции расскажет руководитель экскурсионной службы кабинета-музея им. священника Митрофана Девицкого, доцент кафедры русской литературы ВГУ Татьяна Куркина.

Выставка открылась еще 4 ноября. За прошедшие два месяца ее посетили множество групп из различных организаций города и области. В храме сообщают: "Учитывая огромный интерес к выставке, экспозиция продляется на неопределенный срок".