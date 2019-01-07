Тысячи воронежцев приняли участие в рождественском богослужении

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:12:40+03:00

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В ночь с 6 на 7 января тысячи воронежцев приняли участие в праздничном богослужении в честь Рождества Христова. Службу в главном храме региона - Благовещенском кафедральном соборе - вел митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Владыка зачитал Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также поздравил всех присутвующих от своего лица.

- Я сердечно призываю вас всех быть святыми людьми. Чтобы мы, живя здесь, на земле, помнили о том, что это - всего лишь подготовка к вечной жизни, которая начинается за пределами земного бытия. Я желаю всем вам счастья, доброго здоровья, помощи Божией, чтобы родшийся ныне Христос Спаситель благословлял бы все наши пути.