2019-01-07T14:12:40+03:00
Общество

Тысячи воронежцев приняли участие в рождественском богослужении

В Благовещенском соборе выступил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий
Виктор ПАВЛОВ
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Фото правительства Воронежской областиФото правительства Воронежской области
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В ночь с 6 на 7 января тысячи воронежцев приняли участие в праздничном богослужении в честь Рождества Христова. Службу в главном храме региона - Благовещенском кафедральном соборе - вел митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Владыка зачитал Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также поздравил всех присутвующих от своего лица.

- Я сердечно призываю вас всех быть святыми людьми. Чтобы мы, живя здесь, на земле, помнили о том, что это - всего лишь подготовка к вечной жизни, которая начинается за пределами земного бытия. Я желаю всем вам счастья, доброго здоровья, помощи Божией, чтобы родшийся ныне Христос Спаситель благословлял бы все наши пути.

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