С улиц Воронежа увезли 3300 кубометров снега

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:26:53+03:00

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Почти 3300 кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за вчерашний день, 6 января. Особых осадков не было, потому комбинаты благоустройства сосредоточили усилия на уборке прилотковой зоны дорог и вывозе снега.

- Продолжалась обработка опасных участков и пешеходных зон противогололедными реагентами, - сообщают в городской администрации. - Всего было израсходовано 170 тонн песко-соляной смеси. Выход техники 6 января составил 139 единиц, в ночь на 7 января – 146.

В мэрии также напоминают: несмотря на то, что основные магистрали города очищены до асфальта, в морозную погоду сцепление колес с дорогой ухудшается. Будьте осторожны!

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