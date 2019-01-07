2019-01-07T13:26:53+03:00
Общество

С улиц Воронежа увезли 3300 кубометров снега

В ночь на 7 января работали 146 коммунальных машин
Виктор ПАВЛОВ
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Работа по очистке улиц продолжается.Работа по очистке улиц продолжается.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Почти 3300 кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за вчерашний день, 6 января. Особых осадков не было, потому комбинаты благоустройства сосредоточили усилия на уборке прилотковой зоны дорог и вывозе снега.

- Продолжалась обработка опасных участков и пешеходных зон противогололедными реагентами, - сообщают в городской администрации. - Всего было израсходовано 170 тонн песко-соляной смеси. Выход техники 6 января составил 139 единиц, в ночь на 7 января – 146.

В мэрии также напоминают: несмотря на то, что основные магистрали города очищены до асфальта, в морозную погоду сцепление колес с дорогой ухудшается. Будьте осторожны!

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