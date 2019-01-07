Самый ужасный дом Воронежа, замеченный Варламовым, наконец расселили
Дом на переулке Славы, 14, наконец расселили. Барак стоит без окон, без дверей в ожидании сноса. Это здание стало известно как "самый ужасный дом Воронежа" после визита в наш город блогера Ильи Варламова.
Здание его просто шокировало. Стены были испещрены трещинами, к ногам жильцов сыпались известка и цемент. Проводка могла замкнуть в любой момент из-за высокой влажности, деревянные полы просто-напросто сгнили.
Расселения жильцы ждали восемь лет. Постройку признали аварийной еще в 2010 году. Но постановление об изъятии земельного участка под домом появилось только летом прошлого года. Наконец-таки его исполнили. Любопытно, что появится на месте "ужасного дома"?