2019-01-07T12:17:00+03:00
Общество

Самый ужасный дом Воронежа, замеченный Варламовым, наконец расселили

Здание стоит без окон, без дверей
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: Google-панорамыФото: Google-панорамы
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Дом на переулке Славы, 14, наконец расселили. Барак стоит без окон, без дверей в ожидании сноса. Это здание стало известно как "самый ужасный дом Воронежа" после визита в наш город блогера Ильи Варламова.

Здание его просто шокировало. Стены были испещрены трещинами, к ногам жильцов сыпались известка и цемент. Проводка могла замкнуть в любой момент из-за высокой влажности, деревянные полы просто-напросто сгнили.

Расселения жильцы ждали восемь лет. Постройку признали аварийной еще в 2010 году. Но постановление об изъятии земельного участка под домом появилось только летом прошлого года. Наконец-таки его исполнили. Любопытно, что появится на месте "ужасного дома"?

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