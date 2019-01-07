2019-01-07T11:47:45+03:00
Происшествия

Коня на скаку: в Воронежской области женщина-таксист задержала угонщика

Тот попросил ее завести чужой автомобиль
Станислав ШЕВЧЕНКО
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За рулем такси ездят дамы не робкого десяткаЗа рулем такси ездят дамы не робкого десяткаФото: Евгения ГУСЕВА
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Силу духа наших женщин не зря воспевают поэты. Случай из Россошанского района - прямое тому доказательство.

31-летний местный житель, который был хорошо знаком полицейским (мужчина не раз бывал в тюрьме), шел мимо местного торгового центра. Тут он обратил внимание на одиноко стоящий "Шевроле-Ланос". Мужчина заботливо стряхнул с него снег, выбил боковое стекло и залез внутрь. Запустить двигатель без ключа, как делают герои боевиков, наш угонщик не смог. Тогда он пошел ва-банк.

Мужчина остановил проезжавший мимо автомобиль - это оказалось такси. Женщина-водитель оценила обстановку и попыталась выяснить, действительно ли машина с выбитым стеклом принадлежит подозрительному типу. Тот ответил грубой руганью. Тогда женщина вызвала по рации своих коллег, которые были совсем рядом. Мужчины скрутили угонщика, а тут и полиция подоспела.

- Подозреваемого задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Попытку угона объяснил желанием покататься, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

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