Над балконами воронежцев нависают гранд-сосульки

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:13:30+03:00

Вот такие сосульки замечены на Газовой Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Таковые замечены и на окраинах города, и в самом центре

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Жители старого квартала на улице Газовой жалуются на атаку сосулек. Ледяные гиганты тянутся с крыши и буквально заглядывают на балконы. О появлении огромных ледяных "сталактитов" сообщают и жильцы дома №3 на улице Кирова. Там сосульки и вовсе спускаются с этажа на этаж.

Частенько замечаете такие ледяные арт-объекты у себя во дворе? Напомните управляющей компании, что с этим нужно что-то делать. Если УК упорно не реагирует на жалобы, остается обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

- Руководители управляющих организаций несут административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, - напоминают в ГЖИ.