Над балконами воронежцев нависают гранд-сосульки
Жители старого квартала на улице Газовой жалуются на атаку сосулек. Ледяные гиганты тянутся с крыши и буквально заглядывают на балконы. О появлении огромных ледяных "сталактитов" сообщают и жильцы дома №3 на улице Кирова. Там сосульки и вовсе спускаются с этажа на этаж.
Частенько замечаете такие ледяные арт-объекты у себя во дворе? Напомните управляющей компании, что с этим нужно что-то делать. Если УК упорно не реагирует на жалобы, остается обращаться в Государственную жилищную инспекцию.
- Руководители управляющих организаций несут административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, - напоминают в ГЖИ.