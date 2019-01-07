2019-01-07T11:48:54+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые плохие родники Воронежа

Порой лучше пить воду из-под крана
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Региональное управление Роспотребнадзора проверило самые популярные родники на санитарно-химические и микробиологические показатели. Всего собрали 84 пробы, и далеко не все оказались хорошими.

Родник в Центральном парке ("Динамо") показал превышение жесткости в 1,1 раза, источник у озера Круглое (св. Тихона Чудотворца) - превышение по содержанию нитратов аж в 3,3 раза. Митрофановский родник "порадовал" содержанием нитратов. Оно превышено в 2,3 раза. Вода из источника, расположенного у Вогрэсовского моста, демонстрирует и превышение жесткости в 1,2 раза, и превышение нитратов в 4,5 раза. Родник севернее Вогрэсовского моста тоже удивил: превышение по жесткости в 1,06 раза, нитратов - в 3,4 раза. Источник у санатория-профилактория "Дон" показал превышение нитратов в 1,1 раза. Вода, взятая в Тепличном в районе базы "Факел" тоже не так уж приятна. Нитраты превышены в 1,08 раза.

В Хохольском районе внимание специалистов привлек родник Селютин в селе Хохол. Там зафиксированы превышение по жесткости в 1,3 раза, нитратов - в 1,8 раза. Родник "Сосновка" показал превышение по содержанию нитратов в 1,2 раза. В Россошанском районе не соответствовали нормативам две пробы: у пруда Желоб в селе Шекаловка (жесткость превышена в 1,1 раза, нитраты - в 1,2 раза), а также в урочище Кочержино (жесткость - в 1,8 раза, сухой остаток - в 1,1 раза).

Кстати, в Управлении Роспотребнадзора не рекомендуют использовать для питья воду из любых родников. Как ни парадоксально, для этой цели больше подойдет водопроводная.

- Родники не защищены от климатических условий и антропогенного влияния. Химический состав может меняться. А водопроводная вода проходит несколько степеней очистки. Ее химический состав - постоянный, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Если слишком долго пить воду, перенасыщенную нитратами, есть риск получить метгемоголобинемию - заболевание, которое сопровождается кислородным голоданием органов и тканей. Возможны слабость, сильные головные боли и частые головокружения, судороги, потеря сознания, в тяжелых случаях - кома.

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