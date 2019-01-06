2019-01-06T18:13:16+03:00
Общество

Воронежцы сомневаются в безопасности «забытых» в центре города строительных лесов

Конструкции оставили зимовать на улице Плехановской
Елена ФЕДЯШЕВА
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Один из воронежцев разместил в сообществе "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте" тревожное сообщение.

- На улице Плехановской уже с конца лета не могут закончить покраску домов 42, 46. Зимой этим никто не занимается, но строительные леса никто убирать не стал. Так вот такой вопрос к строителям и людям, кто занимается установкой лесов: какова вероятность, что это все может рухнуть под тяжестью снега и сосулек? Просто вид у этого всего пугающий.

Действительно, на фото можно заметить сугробы снега, скопившиеся на «этажах» конструкции. Пока, по словам комментаторов, ничего угрожающего нет. Но кто знает, сможет ли она и дальше выдержать тяжесть снега и льда. Зима-то только началась…

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