2019-01-06T17:01:14+03:00
Общество

Санитарные врачи назвали воронежские источники, из которых лучше не пить

Исследования проб воды провели накануне Крещения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото из группы "Парки и скверы Воронежа"фото из группы "Парки и скверы Воронежа"
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Ежегодно перед празднованием Крещения Господня специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят исследования проб воды из родников Воронежа и области на санитарно-химические и микробиологические показатели.

В этом году санитарные врачи обобрали на исследования 84 пробы из различных родников. В половине из них вода оказалась опасной для здоровья. Загрязненными признали следующие источники:

- родник на территории Воронежского центрального парка – превышение по жесткости в 1,1 раза;

- родник у озера Круглое (Св. Тихона Чудотворца) – превышение по содержанию нитратов в 3,3 раза;

- родник «Митрофановский» - превышение по содержанию нитратов в 2,3 раза;

- родник «ВОГРЭСовский» - превышение по жесткости в 1,2 раза; нитраты – в 4,5 раза;

- родник севернее моста «ВОГРЭС» - превышение по жесткости в 1,06 раза; нитраты – в 3,4 раза;

- родник у санатория профилактория «Дон» - превышение по содержанию нитратов в 1,1 раза;

- родник в районе базы "Факел" пос. Тепличный - превышение по содержанию нитратов в 1,08 раза;

- в Хохольском районе - с. Хохол, родник Селютин - превышение по жесткости в 1,3 раза, нитраты – в 1,8 раза; родник Сосновка – превышение по содержанию нитратов в 1,2 раза;

- в Россошанском районе 2 пробы воды из родников не соответствовали гигиеническим нормативам: с. Шекаловка, родник у пруда Желоб - превышение по содержанию нитратов в 1,2 раза, жесткость – в 1,1 раза; п. Копенкиа, родник урочище Кочержино - жесткость – в 1,8 раза, сухой остаток – в 1,1 раза.

Врачи настоятельно не рекомендуют использовать воду из этих источников в питьевых целях. Употребление ее может вызвать накопление нитратов в организме и развитие метгемоглобинемии – кислородного голодания тканей организма.

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