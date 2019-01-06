Воронежцам напомнили, куда звонить в случае аварии на электросетях

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:22:42+03:00

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Энергетики напомнили жителям Воронежской области о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с электроприборами и бдительности. Во всех случаях отключения электричества, авариях на сетях или оборудовании, перепадах напряжения можно звонить на телефон МРСК Центра : 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Заявки принимаются круглосуточно.

В минувшие сутки диспетчерская служба получила сообщение об аварии, а бригада специалистов оперативно устранила неисправность в сети 6-10 кВ.

- Напомним: в воронежском филиале МРСК Центра к оперативному реагированию готовы 42 оперативно-выездных бригады в составе 84 человек и 42 единиц техники. Дежурство на дому осуществляют еще 53 бригады филиала (258 человек и 144 единицы техники). В общей сложности для выполнения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Воронежэнерго может привлечь 179 бригад в составе свыше 900 человек и более 500 единиц техники, - сообщили в пресс-службе энергетической компании.