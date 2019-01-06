2019-01-06T16:22:42+03:00
Общество

Воронежцам напомнили, куда звонить в случае аварии на электросетях

В регионе дежурят 42 оперативно-выездные бригады энергетиков
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энергетики напомнили жителям Воронежской области о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с электроприборами и бдительности. Во всех случаях отключения электричества, авариях на сетях или оборудовании, перепадах напряжения можно звонить на телефон МРСК Центра : 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Заявки принимаются круглосуточно.

В минувшие сутки диспетчерская служба получила сообщение об аварии, а бригада специалистов оперативно устранила неисправность в сети 6-10 кВ.

- Напомним: в воронежском филиале МРСК Центра к оперативному реагированию готовы 42 оперативно-выездных бригады в составе 84 человек и 42 единиц техники. Дежурство на дому осуществляют еще 53 бригады филиала (258 человек и 144 единицы техники). В общей сложности для выполнения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Воронежэнерго может привлечь 179 бригад в составе свыше 900 человек и более 500 единиц техники, - сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство дало "добро" на создание особой экономической зоны под Воронежем
Воронежцы могут пожаловаться на горы мусора по телефону «горячей линии»
Митрополит Воронежский и Линскинский поздравил воронежцев с Рождеством
В Воронеже два дня будет запрещено движение мимо Никитинской библиотеки
В Воронежской области пенсионерка стала жертвой грабителя
Воронежцы пожаловались на забитый мусоропровод
В Воронеже под колесами автобуса №80 погиб пешеход
Жители села под Воронежем возмущены новыми правиласми вывоза бытовых отходов
В ночь на Рождество в центре Воронежа перекроют улицу
На видео попало столкновение у новой воронежской развязки
Энергетики предупредили воронежцев о неочевидной опасности моноподов
Каток на воронежской площади Ленина обследуют кинологи с собаками
Ушлые цыгане придумали очередной способ обмана воронежских автомобилистов
Чтобы начать свой маленький бизнес, житель Воронежской области обокрал торговую точку с бижутерией
Дед Мороз в шоке: 32 кг новогодних сладостей изъяли в Воронежской области
В Воронежской области "ГАЗель" чуть не повредила энергооопору
"Ленд Крузер" протаранил две машины на воронежской трассе: трое пострадавших