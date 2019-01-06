Воронежцы могут пожаловаться на горы мусора по телефону «горячей линии»

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:32:53+03:00

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Региональный оператор по обращению с отходами оперативно отреагировал на сообщения воронежцев о возникших проблемах с вывозом мусора на новогодних праздниках.

- Начало работы регионального оператора неизбежно сопряжено с многочисленными трудностями и ошибками, тем не менее, ситуация с вывозом отходов по состоянию на 6 января 2019 года вполне стабильна, - отметили в пресс-службе компании «Экотехнологии», которой доверили сбор и утилизацию отходов с 2019 года. - Тем не менее, ряд контейнерных площадок в течение новогодней недели находится в ненадлежащем состоянии.

В качестве объективных причин невозможности качественного вывозу мусора в компании назвали наличие препятствий, не позволяющих специализированной технике маневрировать около контейнерной площадки: хаотично припаркованныеавтомобили, нерасчищенные от "снежной каши" проезды, выставленные прямо перед площадкой крупногабаритные отходы.

- По итогам каждого рабочего дня мы детально знакомы с ситуацией на площадках, где произошло очевидное перенакопление, и готовы информировать о его причинах и принимаемых мерах всех заинтересованных лиц, - рассказали в ОАО «Экотехнологии».

А сообщить о возникших проблемах воронежцы и жители пригорода могут по телефону горячей линии +7 473 200 8 300 (контакт-центр по вопросам ЖКХ). Телефон горячей линии многоканальный, работает круглосуточно, без перерывов и выходных.