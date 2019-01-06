2019-01-06T13:12:46+03:00
Общество

В Воронеже два дня будет запрещено движение мимо Никитинской библиотеки

Ограничение связано с празднованием Рождества
Елена ФЕДЯШЕВА
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Заранее ищите пути объезда.Заранее ищите пути объезда.Фото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские напоминают горожанам об ограничении движения автомобилей в центре города 6 и 7 января. Так, с 13.00 до 18.00 в течение воскресенья и понедельника знак «Движение запрещено» появится на участке площади Ленина от дома №18 по улице Платонова до улицы Плехановской. В эти часы у главной елки города пройдут народные гуляния, связанные с празднованием Рождества.

Кроме того, как мы уже писали ранее, в ночь на 7 января будет запрещен проезд по улице Освобождения труда. Заранее продумайте маршрут объезда.

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