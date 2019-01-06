В Воронежской области пенсионерка стала жертвой грабителя

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:26:32+03:00

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Полицейские по горячим следам задержали грабителя в Лискинском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 37-летний подозреваемый проник в дом 81-летней жительницы села Почепинское и открыто похитил у нее 5700 рублей.

Позже задержанный, который оказался жителем Новой Усмани, под тяжестью улик признался в совершении преступления и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье УК «Грабеж». Охотник до чужого добра может оказаться за решеткой на четыре года.