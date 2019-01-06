Воронежцы пожаловались на забитый мусоропровод

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:29:56+03:00

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Жители дома №155 по проспекту Труда сообщают, что коммунальщики не очищали мусоропровод с 28 декабря. За девять дней он переполнился и забился отходами до девятого этажа!

- Около подъезда образовалась свалка крупногабаритного мусора, т. к. «лодочки» нет в радиусе 300 метров и управляющая компания никак не решает эту проблему - просто организовывает вывоз с использованием трактора и КамАЗа , когда количество жалоб в единой диспетчерской службе становится уже неприличным. Вчера вечером представитель УК хотел закрыть заявку по причине её выполнения, но, естественно, никто ничего не делал, и в диспетчерской открыли заявку вновь. Итого: гора крупного мусора под подъездом, контейнер полный, и его не выкатывают с 28 декабря, забитый мусоропровод, - таким комментарием автор сопровождает размещенное в сообществе «Типичный Воронеж» фото.

Надо признать, что с проблемами вывоза мусора в новогодние каникулы сталкиваются многие воронежцы и жители районов области. Так, например, в селе Александровка местным жителям сообщили, что теперь они должны целую неделю копить отходы.