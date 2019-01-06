Жители села под Воронежем возмущены новыми правиласми вывоза бытовых отходов

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:08:56+03:00

Теперь контейнеры около их домов будут опорожнять только раз в неделю

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Пока воронежцы только готовятся обнаружить в своих почтовых ящиках квитанции с новыми суммами за вывоз мусора (новый тариф вступает в силу с января 2019 года), жители пригорода уже оценили новшества. И оказались от них, мягко говоря, не в восторге.

- Нам объявили, что с января вывозить мусор у нас в поселке будут раз в неделю, - рассказала Татьяна, жительница с.Александровка Новоусманского района. – У нас нет общей контейнерной площадки, и жители выносят отходы в ящики перед домом. У меня в доме, например, прописаны восемь человек, и мусор накапливается очень быстро. Даже когда его вывозили дважды в неделю, этого было мало. А теперь мы и вовсе погрязнем в отходах!

Александровцы позвонили в администрацию, где им пояснили, что новшества связаны с переходом полномочий по обращению с отходами к единому оператору. Теперь местные жители опасаются, что мусор будут сваливать в окрестных полях или лесах. Ведь накапливать горы отходов неделю у своего дома, особенно летом в жару, захочется немногим…