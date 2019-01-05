В ночь на Рождество в центре Воронежа перекроют улицу
Движение пойдет в прежнем режиме в 5 утра 7 января
Фото из архива "КП"Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:
В городской администрации напомнили об изменении схемы движения в центре Воронежа в ночь на Рождество. С 22.00 6 января будет закрыт доступ автомобилей на улицу Освобождения Труда (от улицы Сакко и Ванцетти). Движение откроют в 5 утра 7 января. Причина перекрытия - проведение богослужения.
Отметим, что с 30 декабря до 8 января (включительно) городские парковки круглосуточно работают в бесплатном режиме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выходные в Воронеже: Рождество, гусиные бои, Дед Мороз в гостях у акул. "Комсомолка" подскажет, чем заняться в последние дни новогодних каникул. (Читать далее.)