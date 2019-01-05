В ночь на Рождество в центре Воронежа перекроют улицу

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:00:25+03:00

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В городской администрации напомнили об изменении схемы движения в центре Воронежа в ночь на Рождество. С 22.00 6 января будет закрыт доступ автомобилей на улицу Освобождения Труда (от улицы Сакко и Ванцетти). Движение откроют в 5 утра 7 января. Причина перекрытия - проведение богослужения.

Отметим, что с 30 декабря до 8 января (включительно) городские парковки круглосуточно работают в бесплатном режиме.

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