На видео попало столкновение у новой воронежской развязки

5 Янв. 2019 2019-01-05T18:33:24+03:00

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4 января на Антонова-Овсеенко у поворота на Придонской столкнулись два автомобиля. В сети опубликовали видеозапись, которая позволяет проследить, как развивались события.

Автомобиль, в котором установлен регистратор, едет по окружной со стороны Северного в сторону Советского района. В этот момент на его полосу со встречной вылетает "Рено", который закружило на скользком асфальте. Уходить в сторону - поздно. Следует недюжинной силы удар.

В комментариях звучит критика автора видео: "Взял бы чуть влево, и поехал дальше". Другие становятся на его сторону: "Водитель второго автомобиля должен был быть более предусмотрительным, в такой поворот на 60 км/ч въезжал на гололеде".

В ГИБДД рекомендуют в такую погоду быть особенно осторожным. Даже если дорога с виду чистая - не значит, что она не скользкая.