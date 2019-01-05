Энергетики предупредили воронежцев о неочевидной опасности моноподов

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:56:52+03:00

Селфи-палка - не такая уж безопасная штука Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортинвентарь тоже не нужно приближать к линии электропередач

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Энергетики "МРСК Центра" предупредили воронежцев о том, что делать фотографии с моноподом вблизи высоковольтных опор - плохая идея.

- Запрещено подниматься на опоры ЛЭП и стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи, - говорят в МРСК. - Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом, достаточно поднять монопод над собой.

Энергетики напоминают, что устраивать снежные горки, ледовые катки и лыжные трассы вблизи таких объектов тоже не стоит. Приближение спортивного оборудования к ЛЭП может стоить жизни. Добавим, что трансформаторные будки - тоже объект большой опасности. Сообщите детям, что играть вблизи них и залезать внутрь не нужно.

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