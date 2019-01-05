Каток на воронежской площади Ленина обследуют кинологи с собаками

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:20:08+03:00

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Воронежцы сообщают, что работа бесплатного катка на площади Ленина регулярно прерывается. Гостей приглашают выйти, а пространство обследуют кинологи с собаками. Неужели всякий раз кто-то забывает рядом подозрительную сумку?

Городские спасатели объясняют, что это плановые антитеррористические мероприятия. Как правило, они проходят примерно в два часа дня. Осмотр катка и прилегающей территории идет каждый день. Работа в таком режиме закончится 9 января.

Кстати, для тех, кому коньки уже надоели, мы приготовили большой обзор мест, где можно покататься с горки. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, санках, лыжах и сноубордах. (Читать далее.)