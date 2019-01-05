Ушлые цыгане придумали очередной способ обмана воронежских автомобилистов

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:06:13+03:00

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Воронежец рассказал в группе "Аварии | ДТП | Воронежа" о наглецах, которые наживаются на доверчивых автомобилистах.

- Будьте осторожны! У "Мака" на Остужева цыгане из "восьмерки" подходят к тем, кто заезжает за заправку. Просят деньги "на бензин", придумывая разные истории.

Многие автомобилисты, едва услышав трогательную историю в духе "мы из другого региона, бензин кончился, деньги украли, помочь некому", тут же выкладывают из кошелька сотню-другую, а то и тысячу. Если бы господа на "восьмерке" хотели, то быстро заправились бы и уехали. Или же они собирают деньги на топливо до Владивостока?

"Да с такими ценами на бензин - хоть сам иди денег проси",- отмечают в комментариях.

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