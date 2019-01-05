Чтобы начать свой маленький бизнес, житель Воронежской области обокрал торговую точку с бижутерией

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:03:41+03:00

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В конце прошлого года полицейским Лискинского района стали известны два любопытных факта. Во-первых, кто-то ограбил торговую точку предпринимательницы, которая продавала бижутерию. Неизвестный взломал рольставни и унес товара на 100 тысяч рублей.

Во-вторых, 35-летний местный житель, судимый за кражи, открыл небольшой стартап - начал торговать бижутерией. Украшения он относил в ломбарды или продавал через знакомых. Полицейские решили, что все это не очень похоже на совпадение.

Мужчину (которого, кстати, выслеживали больше месяца) задержали и доставили в отдел. Там он признался, что заранее спланировал кражу. Причина проста - не хватало денег на жизнь. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.