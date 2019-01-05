2019-01-05T13:39:47+03:00
Общество

Дед Мороз в шоке: 32 кг новогодних сладостей изъяли в Воронежской области

Роспотребнадзор нашел нарушения
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области устроили праздничную проверку предпринимателей, продающих сладкие подарочные наборы. Обращали внимание на то, как именно комплектовался подарок, не было ли там запрещенных для детей продуктов, все ли в порядке с документами.

Взяли около 170 проб на санитарно-химические, микробиологические, токсикологические показатели. К счастью, все образцы соответствовали нормам. Но нарушений нашли немало.

В ряде случаев не хватало сопроводительной документации и ярлыков. Частенько в подарки попадали товары, на упаковке которых не значилась страна происхождения. Не всегда подарки хранили при правильных условиях. В итоге изъяли 14 партий продуктов на 32 кг.

Кстати, ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам выбора подарков на Новый год.

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