В Воронежской области "ГАЗель" чуть не повредила энергооопору
Машина буксовала и потихоньку приблизилась к металлической конструкции
Энергоопора осталась целаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:
В Нововоронеже сотрудники ГИБДД вызволили "ГАЗель" из огромного сугроба и не дали машине повредить энергоопору. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Автомобиль забуксовал вблизи опоры. С каждым нажатием на газ машина все ближе съезжала к металлической конструкции. В какой-то момент автомобиль в нее уперся. Теперь нельзя было выехать, не повредив и опору, и "ГАЗель".
К счастью, мимо проезжали инспекторы. Они выяснили, что произошло, и вызвали сотрудников коммунальных служб. С помощью тягача удалось аккуратно отодвинуть автомобиль от энергоопоры, а затем и вытащить его из сугроба.