В Воронежской области "ГАЗель" чуть не повредила энергооопору

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:55:55+03:00

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В Нововоронеже сотрудники ГИБДД вызволили "ГАЗель" из огромного сугроба и не дали машине повредить энергоопору. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Автомобиль забуксовал вблизи опоры. С каждым нажатием на газ машина все ближе съезжала к металлической конструкции. В какой-то момент автомобиль в нее уперся. Теперь нельзя было выехать, не повредив и опору, и "ГАЗель".

К счастью, мимо проезжали инспекторы. Они выяснили, что произошло, и вызвали сотрудников коммунальных служб. С помощью тягача удалось аккуратно отодвинуть автомобиль от энергоопоры, а затем и вытащить его из сугроба.