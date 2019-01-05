"Ленд Крузер" протаранил две машины на воронежской трассе: трое пострадавших

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:08:40+03:00

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Сегодня, 5 января, примерно в 1.30 ночи на трассе М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе произошло серьезное ДТП. На 700 км магистрали внедорожник "Тойота Ленд Крузер", за рулем которого был 41-летний житель Крыма, выехал на встречную. Там он столкнулся с двумя иномарками: "Опель Зафира" и "Хендэ Элантра".

- В результате ДТП пассажиры "Зафиры", женщины 49 и 62 лет, а также 14-летняя девочка, обратились за медицинской помощью, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В ГИБДД напоминают, что в зимнее время на трассах нужно быть особенно осторожным. Даже расчищенная дорога не гарантирует хорошего сцепления колес с асфальтом.