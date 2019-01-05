2019-01-05T12:00:00+03:00
Происшествия

Студент, убивший слепого воронежца, будет отбывать наказание дома?

Заключенного выпустили из колонии по состоянию здоровья
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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"Убийство не должно оставаться безнаказанным", - петиция с таким названием появилась на сайте Change.org. Ее создатели призывают пересмотреть итоги судебного заседания, после которого заключенного отправили домой по состоянию здоровья.

22-летнего студента Курского музыкального колледжа-интерната слепых задержали в марте прошлого года. Его подозревали в убийстве 23-летнего однокурсника-воронежца. Парни, у которых были серьезные нарушения зрения, жили вместе четыре года. В колледже рассказывали, что они были друзьями.

Как сообщили в СУ СК по Курской области, в какой-то момент между ними началась ссора. 22-летний схватился за нож. Его другу вызвали скорую, но было уже поздно... Студент не стал отрицать вину. Впереди был суд, на котором он получил семь лет колонии строгого режима.

Но, судя по информации курских СМИ, провел он там всего четыре месяца. Слепого заключенного отправили домой на попечение родителей. Причина - состояние здоровья. Решение должно вступить в силу через несколько дней. Родители погибшего парня уже готовят апелляцию.

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