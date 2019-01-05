Эхо Нового года: за день в Воронежской области изловили 18 пьяных водителей

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:39:28+03:00

Всего зафиксировали больше семи тысяч разнообразных нарушений

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За 4 января на дорогах области остановили 18 нетрезвых водителей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. Видимо, не все еще "просохли" после Нового года.

За непристегнутый ремень наказали 52 водителя, за нечитаемые номера поплатился 41 человек, за выезд на полосу встречного движения - двое, за перевозку детей без специальных устройств - 11. Еще 25 автомобилистов оштрафовали за непредоставление преимущества пешеходам. Камеры, что установлены на дорогах области, запечатлели аж семь тысяч нарушений.

За сутки зарегистрировали 92 ДТП, 61 из них - в Воронеже. Травмы на дорогах получили четверо.