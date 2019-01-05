Воронежский автомобилист предупредил о "незамерзайке", от которой можно задохнуться

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:59:30+03:00

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Автомобилист Сергей Николаенко рассказал в соцсети, как наткнулся в Воронеже на отвратительную жидкость стеклоомывателя.

- Не раз приходилось покупать "незамерзайку" на обочинах, никогда вопросов не возникало. Обычно попадалась либо с ароматом яблока, либо вообще без запаха. А тут залил целый бачок, плеснул на стекло два раза... Метров через сто мы остановились и выскочили из машины. Едкий запах просто не давал дышать! У всех слезились глаза. Нюхайте "незмерзайку" перед покупкой!

В Роспотребнадзоре рассказывают, что опасность для здоровья представляет жидкость омывателя с превышением содержания метанола. В прошлом году специалисты взяли 35 проб, и такая попалась 17 раз.

- Попадание в организм метанола в объеме 5-10 г уже может вызвать тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой. Действие паров этого вещества выражается в раздражении слизистых оболочек глаз, головных болях, звоне в ушах, расстройствах зрения, - сообщают в ведомстве.

Что любопытно, едкий запах вовсе не всегда может свидетельствовать о вреде "незамерзайки".

- Он относится не к метанолу, а к изопропиловому спирту, на основе которого изготавливается жидкость, и всякого рода отдушкам, которые в большинстве своём не оказывают негативного влияния на здоровье.