2019-01-05T08:02:31+03:00
Общество

В Воронежской области усиливаются морозы

С сегодняшнего дня до конца новогодних каникул будет холодать
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже и области властвует настоящая зимаВ Воронеже и области властвует настоящая зимаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Какая зима вам нравится? Та, что с липким снегом и даже лужами? Или та, что заставляет доставать с антресоли самые теплые вещи? В ближайшие дни погода будет клониться в сторону второй.

Как сообщает Воронежский гидрометеоцентр, с 5 января в области будет холодать. Сегодня ожидается -4 днем и -10 ночью с небольшим снегом. Уже завтра, 6 января, будет -7 днем и -11 ночью. Снежок никуда не денется.

Тренд на понижение температуры сохранится и далее. В понедельник, 7 января, мы увидим на термометрах -9 днем и -14 ночью при облачной, но безосадочной погоде. Во вторник и среду будет стабильно - 11 днем и -13 ночью. Не замерзайте!

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