В Воронеже мусор выкинули прямо на стоящую рядом с контейнером иномарку

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:09:55+03:00

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Перед введением новых тарифов за вывоз мусора воронежцы выкидывают его как попало. К примеру, на фото попала такая вот картинка с улицы Федора Тютчева в Боровом. Мусорка переполнена, пакеты валяются и возле нее, и далеко от нее. А пару-тройку из них аккуратно поставили прямо на капот припаркованной неподалеку иномарки.

В комментариях кто-то злорадствует на предмет того, что, дескать, вот выбросили машину на мусорку, а ведь почти новенькая. Но большинство авторов постов под фото возмущаются бескультурью местных жителей.

Впрочем, почему только местных? Мусорные пакеты на машинах, которые совсем не мешают пройти к контейнерам – случай далеко не уникальный. И не для одного Борового свойственный. Что весьма печалит.