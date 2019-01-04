2019-01-04T17:48:56+03:00
Общество

Воронежцы сняли на видео спасение олененка, запутавшегося в железной сетке

Зверек испугался проезжающей машины [видео]
Яков СТРОГОВ
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Олененок запутался сильно - вытащить его было нелегко.Олененок запутался сильно - вытащить его было нелегко.Фото: кадр с видео
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В Сеть попало видео спасения олененка. Авторы съемки сообщают, что 2 января ехали на своей машине по местам диким да непролазным. И тут перед авто пробежал олененок. Зверек был так шокирован видом четырехколесного ревущего чудища, что резко метнулся в сторону и запутался в сетке задними лапками.

Мужчина вытащил из машины и с большим трудом (олененок лягался и скорее мешал освобождению, не понимая, что делает себе только больнее) вытащил зверька из ловушки. Настрадавшийся лесной житель сразу убежал в лес. А детишки (они тоже ехали в машине) долго не могли заснуть, вспоминая олененка.

Автор видео: Елена Букреева-Диченко.

Спасение олененка.

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