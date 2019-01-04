В Воронежской области на пожарах погибла женщина и получил ожоги мужчина

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:31:30+03:00

В последние двое суток у пожарных было много работы. Фото: из архива «КП»

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Еще одна трагедия случилась на пожаре в селе Борщево Панинского района. Там в четверг, 3 января, горела комната 8x6 метров в частном доме. Пожар начался в 12.35, его потушили в 13.40. В комнате обнаружили мертвую 83-летнюю женщину. По данным МЧС, пожар случился из-за короткого замыкания телевизора.

В пятницу, 4 января, случился пожар в Поворино на улице Мичурина. Он начался в 11.52, пламя потушили в 12.15. В комнате 3х4метра огонь повредил вещи, также был сильно закопчен коридор 2х5метров. Попал в больницу мужчина, он получил ожоги и сейчас находится в реанимации.

Напомним, в 1.52 4 января в Воронеже на улице Любы Шевцовой на пожаре погибла 37-летняя женщина. Огонь загорелся из-за непотушенной сигареты.