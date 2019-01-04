Воронежский рынок новых легковушек «потянул» на 30 миллиардов рублей
Специалисты агентства «Автостат» составили рейтинг рынка продаж новых легковых авто для всех регионов России по итогам 11 месяцев 2018 года.
Воронежская область в нем находится на 15 месте. Наши земляки с января по ноябрь 2018-го потратили на новые авто 30,1 миллиарда рублей. В среднем за одну машину «с нуля» воронежцы выкладывают 1 миллион 215 тысяч рублей. Всего за 11 месяцев 2018-го в Воронежской области продали 24,8 тысяч новых автомобилей. Это 1,45% от общероссийского рынка.
Кстати, в целом в стране за тот же период продали 2,1 триллиона новых авто. В первой тройке рейтинга, как и следовало ожидать, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Показатели лидеров по количеству проданных авто соответственно 211,3 тысячи, 121,2 тыс. и 99,5 тыс. Москвичи в среднем тратили на новую машину 1963 тысячи рублей. Жители Подмосковья выкладывают 1,585 миллиона. Питерцы в среднем покупали новое авто за 1693 тысячи рублей.
Москвичи всего выложили за новые авто 414,8 миллиарда рублей (20,01% общероссийского рынка). Жители Подмосковья потратили 192,1 млрд. (9,27%), питерцы – 168,5 (8,13%).