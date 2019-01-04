Воронежский рынок новых легковушек «потянул» на 30 миллиардов рублей

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:34:52+03:00

В среднем наши земляки тратят на «свежее» авто 1 млн. 215 тысяч рублей

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Специалисты агентства «Автостат» составили рейтинг рынка продаж новых легковых авто для всех регионов России по итогам 11 месяцев 2018 года.

Воронежская область в нем находится на 15 месте. Наши земляки с января по ноябрь 2018-го потратили на новые авто 30,1 миллиарда рублей. В среднем за одну машину «с нуля» воронежцы выкладывают 1 миллион 215 тысяч рублей. Всего за 11 месяцев 2018-го в Воронежской области продали 24,8 тысяч новых автомобилей. Это 1,45% от общероссийского рынка.

Кстати, в целом в стране за тот же период продали 2,1 триллиона новых авто. В первой тройке рейтинга, как и следовало ожидать, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Показатели лидеров по количеству проданных авто соответственно 211,3 тысячи, 121,2 тыс. и 99,5 тыс. Москвичи в среднем тратили на новую машину 1963 тысячи рублей. Жители Подмосковья выкладывают 1,585 миллиона. Питерцы в среднем покупали новое авто за 1693 тысячи рублей.

Москвичи всего выложили за новые авто 414,8 миллиарда рублей (20,01% общероссийского рынка). Жители Подмосковья потратили 192,1 млрд. (9,27%), питерцы – 168,5 (8,13%).