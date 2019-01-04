На фото попал знак «Воронеж», ведущий на небеса
Указатель зачем-то поставили в заснеженном лесу
Где Воронеж, указанный на табличке, трудно сказать.Фото: Влад Гончаров, Типичный Воронеж.
Изменить размер текста:
В паблике «Типичный Воронеж» разместили несколько сююреалистичное фото. На нем идиллическая картина – заснеженный лес прямо как в сказке «Двенадцать месяцев». Так и кажется, что сейчас появится либо гонимая злой мачехой падчерица, либо между деревьями завиднеется волшебный костер.
И тут явно вразрез с идиллией стоит прозаический дорожный указатель «Воронеж». Но вот стрелка направлена вверх. Дороги рядом и близко нет. Может, здесь открыт путь в некий «небесный Воронеж». Одним словом, фото дает обильную почву для гипотез эзотериков.