В Воронеже попало на видео ДТП, где водитель «рубанул» ехавшую впереди машину
На видео попал момент аварии под мостом на улице Шишкова недалеко от Бульвара Победы. Авария случилась в четверг, 3 января.
Перед машиной, где был видеорегистратор, ехали еще две. Та, что была впереди, неожиданно затормозила. Визуально причин для этого не была – дорога была пуста. Естественно, дал по тормозам и шофер другого авто. А вот водитель машины с регистратором, видимо, отвлекся, в чем потом и признался вслух, и «догнал» оказавшийся между двух огней автомобиль.
В комментариях к посту в соцсетях недоумевают, зачем ехавшая впереди иномарка так резко тормознула. Напомним, чуть позже, в 23.45 еще одна авария с участием нескольких машин у автовокзала также попала на видео. Но там причиной ДТП стало странное перестроение на перекрестке.
ДТП на Шишкова 3 января 2019 года.