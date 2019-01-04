2019-01-04T14:20:35+03:00
Происшествия

В Воронеже попало на видео ДТП, где водитель «рубанул» ехавшую впереди машину

Мужчина сам признался, что отвлекся
Яков СТРОГОВ
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Печальные последствия аварии.Печальные последствия аварии.Фото: кадр с видео
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На видео попал момент аварии под мостом на улице Шишкова недалеко от Бульвара Победы. Авария случилась в четверг, 3 января.

Перед машиной, где был видеорегистратор, ехали еще две. Та, что была впереди, неожиданно затормозила. Визуально причин для этого не была – дорога была пуста. Естественно, дал по тормозам и шофер другого авто. А вот водитель машины с регистратором, видимо, отвлекся, в чем потом и признался вслух, и «догнал» оказавшийся между двух огней автомобиль.

В комментариях к посту в соцсетях недоумевают, зачем ехавшая впереди иномарка так резко тормознула. Напомним, чуть позже, в 23.45 еще одна авария с участием нескольких машин у автовокзала также попала на видео. Но там причиной ДТП стало странное перестроение на перекрестке.

ДТП на Шишкова 3 января 2019 года.

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