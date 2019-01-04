В Воронеже девушка восхитилась парнем, вернувшим ей кошелек
Она потеряла его в магазине
Кошелек честный молодой человек вернул девушке.Фото: из архива «КП»
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В паблике «Типичный Воронеж» девушка разместила пост с трогательной благодарностью парню, вернувшему ей кошелек. Она рассказала, что сначала думала, что оставила его в машине. Когда убедилась, что там кошелька не было, вернулась в магазин. Кассир сказала, что его забрал парень, оставивший свой номер телефона.
Девушка позвонила, и молодой человек приехал и вернул кошелек в целости и сохранности. За что получил большую благодарность и на словах и в соцсетях.
В некоторых комментариях к посту сожалеют, что нормальное человеческое поведение в последнее время стало редкостью.