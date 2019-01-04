В Воронеже девушка восхитилась парнем, вернувшим ей кошелек

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В паблике «Типичный Воронеж» девушка разместила пост с трогательной благодарностью парню, вернувшему ей кошелек. Она рассказала, что сначала думала, что оставила его в машине. Когда убедилась, что там кошелька не было, вернулась в магазин. Кассир сказала, что его забрал парень, оставивший свой номер телефона.

Девушка позвонила, и молодой человек приехал и вернул кошелек в целости и сохранности. За что получил большую благодарность и на словах и в соцсетях.

В некоторых комментариях к посту сожалеют, что нормальное человеческое поведение в последнее время стало редкостью.