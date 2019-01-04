Воронежский художник вооружил писателей

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:09:30+03:00

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Галерея "Х.Л.А.М." отметит день рождения новой выставкой. 5 января арт-директор галереи, известный воронежский художник Сергей Горшкова приглашает на свой проект "Вооруженные российские поэты и писатели". Творец представит около четырех десятков деревянных барельефов знаменитых поэтов и художников, которые вооружены ружьями, автоматами, пулеметами, саблями. Среди них Гумилев, Ахматова, Лермонтов, Достоевский, Ерофеев, Акунин, Пригов, а также воронежцы Кольцов, Никитин, Платонов, Умывакина, Баринова, Шкловский и другие авторы.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 4 февраля.