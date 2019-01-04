В Воронеже гаишники в штатском поймали водителей-нарушителей

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:01:09+03:00

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В Воронеже продолжаются рейды сотрудников ГИБДД. Одетые в штатское инспекторы наблюдают за работой водителей маршруток. Один из них попался сразу на двух нарушениях – не включил «поворот» при начале движения и остановился на «зебре». На конечной гаишники устроили проверку документов. У нескольких водителей они оказались не в порядке.

Схожий рейд прошел на 492 километре трассы «Дон». Там проверили 30 автобусов. Обнаружили немало нарушений правил. Самые распространенные – «нечитаемые» из-за грязи или по другой причине номера, а также нелюбовь водителей пристегиваться ремнем безопасности.

Все водители, уличенные в нарушениях ПДД, были оштрафованы.