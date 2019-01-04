2019-01-04T13:01:09+03:00
Общество

В Воронеже гаишники в штатском поймали водителей-нарушителей

Автобусы проверяли и на трассе «Дон»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Водителям следует помнить - среди обычных пассажиров могут оказаться гаишники.Водителям следует помнить - среди обычных пассажиров могут оказаться гаишники.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронеже продолжаются рейды сотрудников ГИБДД. Одетые в штатское инспекторы наблюдают за работой водителей маршруток. Один из них попался сразу на двух нарушениях – не включил «поворот» при начале движения и остановился на «зебре». На конечной гаишники устроили проверку документов. У нескольких водителей они оказались не в порядке.

Схожий рейд прошел на 492 километре трассы «Дон». Там проверили 30 автобусов. Обнаружили немало нарушений правил. Самые распространенные – «нечитаемые» из-за грязи или по другой причине номера, а также нелюбовь водителей пристегиваться ремнем безопасности.

Все водители, уличенные в нарушениях ПДД, были оштрафованы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24