2019-01-04T12:29:53+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попала массовая авария у автовокзала

ДТП случилось в ночь с 3 на 4 января [видео]
Яков СТРОГОВ
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Отечественные машины после ДТП остановились, а иномарка немного проехала вперед.Отечественные машины после ДТП остановились, а иномарка немного проехала вперед.Фото: Олег Алтухов, Аварии/ДТП/Воронежа.
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» пользователь Олег Алтухов опубликовал видео, на которое попал момент аварии, случившейся у автовокзала на Московском проспекте. Судя по показаниям видеорегистратора, случилось ДТП в четверг, 3 января, около 23.45.

На видео заметно, что шофер «Лады-Гранты» на перекрестке стал резко переходить в другой ряд. Чтобы избежать столкновения, водитель «Рено-Логан» вывернул руль и угодил в ехавшую рядом «десятку». Последнюю отнесло направо, она сразу остановилась, как и «Лада-Гранта». Иномарка проехала метров триста, и тоже затормозила.

В комментариях недоумевают, почему нельзя было заранее перестроиться в другой ряд.

ДТП у автовокзала, вечер 3 января 2019 года.

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