В Воронеже на видео попала массовая авария у автовокзала
В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» пользователь Олег Алтухов опубликовал видео, на которое попал момент аварии, случившейся у автовокзала на Московском проспекте. Судя по показаниям видеорегистратора, случилось ДТП в четверг, 3 января, около 23.45.
На видео заметно, что шофер «Лады-Гранты» на перекрестке стал резко переходить в другой ряд. Чтобы избежать столкновения, водитель «Рено-Логан» вывернул руль и угодил в ехавшую рядом «десятку». Последнюю отнесло направо, она сразу остановилась, как и «Лада-Гранта». Иномарка проехала метров триста, и тоже затормозила.
В комментариях недоумевают, почему нельзя было заранее перестроиться в другой ряд.
ДТП у автовокзала, вечер 3 января 2019 года.