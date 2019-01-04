В Воронеже на фото попал жуткий нечищеный мост

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:55:23+03:00

Чтобы пройти к поездам на Машмете, надо быть немного скалолазами. Фото: Светлана Семыкина, Мой и твой Воронеж.

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В паблике «Мой и твой Воронеж» Светлана Семыкина разместила фото заснеженного железнодорожного перехода на Машмете. Такое впечатление, что его давно не чистили, он больше похож на горку. Влезать по нему вверх и мужчине в самом расцвете сил (если только он не Карлсон, тогда можно взлететь) трудновато. Что уж говорить о пожилых людях.

Надо сказать, этот переезд не одинок. К примеру, вечером в среду, 3 января, не менее сложно было пройти по лестнице в самом центре города, у площади Победы. Один пролет там без перил, его особенно тяжело преодолеть. Что ж, пока реконструкция площади не началась, придется потерпеть.