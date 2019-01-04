Под Воронежем прохожий поднял упавшую женщину и обокрал ее

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:30:30+03:00

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В четверг, 3 января, новоусманские полицейские раскрыли кражу.

По данным следствия, вечером 1 января 48-летний житель Новой Усмани проходил по селу и увидел на улице Пушкинской пожилую женщину, упавшую на крыльце одного из частных домов. Пенсионерка не могла подняться. Мужчина помог ей встать, довел до дома, зашел вместе с ней в комнату и украл из шкафа 24 тысячи рублей. 69-летняя женщина, обнаружив пропажу, пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину задержали, он признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.