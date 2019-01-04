В Воронеже на пожаре погибла женщина
Трагедия случилась на улице Любы Шевцовой
В квартире после тушения пожара обнаружили труп 37-летней женщины.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В пятницу, 4 января, в 01.52 в дежурную часть МЧС позвонили и сообщили о пожаре в Центральном районе на улице Любы Шевцовой.
- На место ЧП выезжали пять пожарных отделений. Всего на месте происшествия работали восемь человек на двух машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пожар ликвидировали в 2.10. Пожар повредил вещи и мебель на площади два квадратных метра. В квартире обнаружили тело 37-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.