В центре Воронежа столкнулись три иномарки: ранен один из водителей

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:19:52+03:00

Полицейские разбираются в причинах ДТП. Фото: из архива «КП»

К счастью, травмы оказались не очень тяжелыми

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В пятницу, 4 января, около 1.30 у дома № 23 на улице Фридриха Энгельса случилось ДТП.

По данным полиции, 56-летний водитель «Тойоты-Эстима» врезался в «Ауди-100», которой управлял 20-летний воронежец. Немецкая иномарка в свою очередь врезалась в стоящую на встречной полосе «БМВ Х3», за рулем которой был 22-летний водитель.

Водителя «Ауди» отвезли в больницу. Там ему оказали первую помощь и отпустили домой. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.