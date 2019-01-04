В Воронеже «УАЗ» свалил электрический столб

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:47:15+03:00

Судя по тому, что машина повалила столб ЛЭП, мчался он на очень большой скорости. Фото: Олег Олег, Типичный Воронеж.

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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали пост об аварии, случившейся вечером в четверг, 3 января.

По свидетельствам очевидцев, недалеко от остановки «Березовая Роща» водитель «УАЗа», ехавший со скоростью, явно превышающей разрешенную на этом участке дороги (по визуальным ощущениям, гнал примерно 100 км/час), не справился с управлением и врезался в столб. Да так, что повалил линию электропередач. Из-за этой аварии без света остались несколько ближайших домов.

Водитель сбежал с места ДТП. По данным очевидцев, он производил впечатление сильно пьяного.