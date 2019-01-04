Очевидцы: в воронежском магазине умер мужчина
Он скончался около остановки «Заводская»
Врачи "скорой" уже ничем не могли помочь.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 3 января, двое посетителей магазина были шокированы тем, что стали свидетелями смерти человека.
Трагедия произошла в торговой точке одной из крупных сетей возле остановки «Заводская» на Ленинском проспекте (район домов № 174 – 177). Около трех часов дня молодые люди зашли в магазин и увидели лежавшего на полу мужчину лет 55-60 в одежде камуфляжного цвета.
Продавщица рассказала, что мужчина вошел и почти тут же упал, чтобы больше уже не подняться.
Вскоре в магазин прибежала женщина, видимо, жена умершего. Она с криками бросилась к нему. Затем приехали соответствующие службы и увезли тело.