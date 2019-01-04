2019-01-04T08:09:23+03:00
Общество

В Воронеже рождественская ночь будет морозной

А до этого выходные дни будут снежными и умеренно холодными
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Снег и не думает прекращаться.Снег и не думает прекращаться.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Воронежские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные дни и Рождество. Напомним, перед Новым годом в региональном Гидрометцентре отмечали, что гостящим на территории нашей области циклонам не дает никуда двинуться дальше огромный антициклон на востоке. С тех пор он никуда не ушел, и потому снег и пасмурная погода в Воронеже задержались.

В пятницу, 4 января, днем ожидается -2 градуса и снег. Похожая погода будет и в ночь на субботу, 5 января. Только подует северный ветер, чуть похолодает – до-3, и снег усилится. Днем температура не изменится. А вот снег немного утихнет, северный ветер сменится на западный.

В ночь на воскресенье, 6 января, северо-восточный ветер принесет с собой достаточно резкое похолодание – до-10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -7. Будет идти небольшой снег.

В Рождественскую ночь, 7 января, подует уже северный ветер. Существенных изменений в погоду он не принесет. Только днем на Рождество будет не -7, как сутки назад, а -8 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже «УАЗ» свалил электрический столб
Очевидцы: в воронежском магазине умер мужчина
Еще один победитель лотереи из Воронежа выиграл около полумиллиона
Воронежцы пугают соседей объявлениями о вреде Wi-Fi-интернета
После ДТП в Воронежской области была госпитализирована семья из Волгограда
Большинство воронежцев уверены, что 2019 год будет трудным для России
Горожан вновь приглашают на реконструкцию боев за Воронеж
Воровка из области приезжала на «охоту» за дамскими сумками в Воронеж
За ночь с улиц Воронежа было вывезено 2521 кубометров снега
На заснеженной трассе в Воронежской области фура съехала в кювет
Воронежцы массово покупают «однушки» в домах, построенных до 1970 года
На воронежской трассе столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ»: четыре человека госпитализированы
В Воронеже мастер парковки влетел в огораживающие велодорожку столбики
В Воронеже сфотографировали безбашенную Снегурочку
Очередной воронежец выиграл миллион рублей в лотерею
Гидрометцентр вновь объявил желтый уровень опасности: в Воронеже ожидается налипание мокрого снега
2 января по улицам Воронежа расхаживали люди в трусах и халатах
В Воронеже все еще ищут девушку, которая изрезала лицо и глаз посетительнице ресторана
Воронежцы: к ТЦ "Арена" съехались пожарные машины
В Воронежской области мужчина погиб, запуская салют