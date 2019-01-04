В Воронеже рождественская ночь будет морозной

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:09:23+03:00

А до этого выходные дни будут снежными и умеренно холодными

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Воронежские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные дни и Рождество. Напомним, перед Новым годом в региональном Гидрометцентре отмечали, что гостящим на территории нашей области циклонам не дает никуда двинуться дальше огромный антициклон на востоке. С тех пор он никуда не ушел, и потому снег и пасмурная погода в Воронеже задержались.

В пятницу, 4 января, днем ожидается -2 градуса и снег. Похожая погода будет и в ночь на субботу, 5 января. Только подует северный ветер, чуть похолодает – до-3, и снег усилится. Днем температура не изменится. А вот снег немного утихнет, северный ветер сменится на западный.

В ночь на воскресенье, 6 января, северо-восточный ветер принесет с собой достаточно резкое похолодание – до-10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -7. Будет идти небольшой снег.

В Рождественскую ночь, 7 января, подует уже северный ветер. Существенных изменений в погоду он не принесет. Только днем на Рождество будет не -7, как сутки назад, а -8 градусов.